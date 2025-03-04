السامرائي: العزم مستمر في دعم النخب الوطنية

وقال في بيان، "زار المهندس السامرائي، رئيس العزم، مساء اليوم الثلاثاء، مضيف الدكتور ناهض أحمد هتيمي الزوبعي في منطقة الزيدان بأبو غريب، حيث كان في استقباله جمع من شيوخ ووجهاء عشائر زوبع، وبحضور أعضاء مجلس محافظة بغداد، القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي".

وجرى خلال اللقاء "بحث التي تهم أبناء عشائر زوبع، والتحديات التي تواجه مناطقهم"، وأكد السامرائي أن "تحالف العزم مستمر في دعم النخب الوطنية وتعزيز دورها الوطني والاجتماعي"، مشدداً على أهمية إيصال مطالب الأهالي إلى الجهات المعنية والعمل على تحقيقها".