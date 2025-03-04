السامرائي: نعمل على متابعة الملفات التي تلامس احتياجات المواطنين

أكد رئيس العزم السامرائي، أن تحالفه يعمل على متابعة الملفات التي تلامس احتياجات المواطنين.

وقال في بيان، "زار المهندس السامرائي، رئيس العزم، مساء الثلاثاء مضيف حسين يوسف العرسان في قضاء أبو غريب، حيث كان في استقباله حسين يوسف العرسان، والأستاذ ماهر يوسف العرسان، بحضور جمع من شيوخ ووجهاء وأهالي المنطقة، وبمرافقة أعضاء مجلس محافظة بغداد، الدكتور عمار القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي".

وجرى خلال اللقاء "التباحث في التي تهم أبناء أبو غريب، وضرورة العمل المشترك بين القيادات السياسية والعشائرية للنهوض بالواقع الخدمي".

ولفت السامرائي الى أن "تحالف العزم يعمل على متابعة الملفات التي تلامس احتياجات المواطنين، ويدعم جميع الجهود الرامية إلى مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".