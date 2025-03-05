السجن المؤبد لثلاثة مجرمين ينتمون لما يسمى "هيئة فكاك الأسرى"

وأعترف الارهابيون الثلاثة بالانتماء إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى داخل السجن عندما كانوا يقضون محكوميتهم عن جرائم ارهابية لغرض تجنيد السجناء وإعادة ربطهم بالكيان بعد خروجهم من السجن، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الأعلى ورد للسومرية نيوز.وأضاف البيان ان الاحكام بحقهم صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.