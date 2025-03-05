الديوانية والمثنى تعطلان الدوام المسائي في المدارس اليوم الأربعاء

وقال مجلسا المحافظتين في بيانين مشابهين وردا لـ"السومرية نيوز"، إنه "إستنادًا الى قرار مجلس المحافظة تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاربعاء الموافق 5/ 3/ 2025 للمدارس للدوام المسائي بسبب سوء الأحوال الجوية".وتشهد محافظات الوسط والجنوب موجة أمطار تستمر بحسب هيئة الأنواء الجوية الى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.