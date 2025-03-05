تفاصيل إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
09:30 AM
الى
09:55 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الشرطة يحسم ديربي بغداد أمام الطلبة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518405-638767681174119029.jpg
تفاصيل إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
محليات
2025-03-05 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة.نت
497 شوهد
السومرية
نيوز – محليات
أطلقت شركة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة ومواجهة مخاطر تغير المناخ برنامجا تجريبيا للتأمين البارامتري في العراق، وسط اشتداد آثار التغير المناخي الذي يعد أكبر تهديد يواجه بغداد، وفق الأمم المتحدة.
وقالت شركة "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" إن البرنامج الذي أطلقته بالتعاون مع برنامج الغذاء
العالمي
هو الأول من نوعه في
العراق
.
ويهدف البرنامج إلى حماية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتي قد تدمر محاصيل كاملة، وفق الشركة.
وستنفذ مشروعات البرنامج في 4 أقضية هي الحمدانية والموصل وتلكيف (محافظة نينوى) وكربلاء، ويشمل البرنامج تأمين 400 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ضد الجفاف، وتأمين 400 من أصحاب المشروعات الزراعية متناهية الصغر ضد موجات الحر.
وقالت "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" وبرنامج الغذاء
العالمي
-في بيان مشترك- إن المبادرة تهدف إلى توفير إغاثة مالية "بسرعة وشفافية"، لمواجهة الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الحر والجفاف.
مواجهة الكوارث
ويعد التأمين البارامتري أداة لتعويض المجتمعات الضعيفة بمواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، باعتباره على عكس التأمين التقليدي لا يعتمد على عمليات مطولة، بل على مؤشرات محددة مسبقا مثل كمية الأمطار وسرعة الرياح أو درجات الحرارة لتحديد مدى الخسائر ودفع التعويضات.
وأصبح هذا النوع من التأمين أداة مهمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية -بما في ذلك الجفاف- خاصة في المناطق الزراعية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية.
ويوفر التأمين البارامتري حماية سريعة للمزارعين الذين يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم، ويساعدهم على تجنب الإفلاس أو التخلي عن أراضيهم بسبب الخسائر الناجمة عن الجفاف، كما يعتبر مصدر أمان للمستثمرين في القطاع الزراعي.
الأشد تأثرا
ويعد
العراق
من أكثر البلدان عرضة لأضرار تغير المناخ، وكثيرا ما يتضرر من الجفاف وموجات الحر وندرة الأمطار، مما يضر بالإنتاج الزراعي ودخل المزارعين.
ووفق الأمم المتحدة، فإن
العراق
من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب انخفاض مستوى الأمطار لمواسم متعددة، فضلا عن الاستمرار في استخدام وسائل الري التقليدية.
وفي عام 2021 شهد
العراق
ثاني أكثر مواسمه جفافا منذ 40 عاما بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار.
وعلى مدى السنوات الـ40 الماضية انخفضت تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، والتي توفر ما يصل إلى 98% من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40%.
ويهدد الجفاف منطقة الأهوار التاريخية في الجنوب، وهي إحدى عجائب التراث الطبيعي، مع قلة التساقطات وتصاعد درجات الحرارة في
العراق
.
كما يؤدي انخفاض منسوب مياه الأنهار إلى اندفاع مياه البحر داخل الأراضي الجنوبية وتهديد الملوحة للزراعة، مما يهدد سبل عيش مجتمعات كاملة تعتمد على الزراعة، بحسب الأمم المتحدة.
وتعمل الحكومة العراقية مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، كما أطلقت خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ تركز على إدارة المياه ومكافحة التصحر وتحسين البنية التحتية التي أنهكتها سنوات من الحرب.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ترشيح أول فنان عراقي "على الاطلاق" لإحدى الجوائز الموسيقية العالمية
04:21 | 2025-02-19
العراق يطلق "السياسة الوطنية لحماية المدنيين" والأمم المتحدة تشيد بها
06:18 | 2025-02-17
إطلاق التقديم على الدفعة الثالثة من برامج الابتعاث
05:01 | 2025-02-04
المناخ يدق ناقوس الخطر والبنك الدولي يحذر: سنشهد وفيات كثيرة
08:39 | 2025-02-08
إطلاق أول برنامج تأمين
حماية المزارعين من تغير المناخ
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما سيشهده العراق الليلة
محليات
44%
11:55 | 2025-03-03
ما سيشهده العراق الليلة
11:55 | 2025-03-03
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
فن وثقافة
21.24%
10:38 | 2025-03-03
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
10:38 | 2025-03-03
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
محليات
19.39%
02:55 | 2025-03-04
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
02:55 | 2025-03-04
سحب خارقة سترمي "مقذوفات صلبة" والموجة ستكون دفعتين.. تفاصيل موجة الأمطار "الأقوى" على العراق
محليات
15.36%
01:06 | 2025-03-04
سحب خارقة سترمي "مقذوفات صلبة" والموجة ستكون دفعتين.. تفاصيل موجة الأمطار "الأقوى" على العراق
01:06 | 2025-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-04
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-04
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
العراق في دقيقة
04-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-04
العراق في دقيقة
04-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-04
زار رمضان
الحظ والربح في أسواق حي العامل الشعبية - الحلقة ٤ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-04
زار رمضان
الحظ والربح في أسواق حي العامل الشعبية - الحلقة ٤ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-04
الله بالخير
بذور الخير تُنثر في الله بالخير - الحلقة ٤ | الموسم 2
11:00 | 2025-03-04
الله بالخير
بذور الخير تُنثر في الله بالخير - الحلقة ٤ | الموسم 2
11:00 | 2025-03-04
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-04
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-04
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
العراق في دقيقة
04-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-04
العراق في دقيقة
04-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-04
زار رمضان
الحظ والربح في أسواق حي العامل الشعبية - الحلقة ٤ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-04
زار رمضان
الحظ والربح في أسواق حي العامل الشعبية - الحلقة ٤ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-04
الله بالخير
بذور الخير تُنثر في الله بالخير - الحلقة ٤ | الموسم 2
11:00 | 2025-03-04
الله بالخير
بذور الخير تُنثر في الله بالخير - الحلقة ٤ | الموسم 2
11:00 | 2025-03-04
اخترنا لك
تضم 20 ألف رفات ويستغرق البحث عام كامل.. نينوى تبدأ فتح مقبرة الخسفة (فيديو)
06:45 | 2025-03-05
إصابة 11 طالبة في انقلاب مركبة على طريق النجف – الديوانية(صور)
05:28 | 2025-03-05
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "غابات بغداد المستدامة" (صور)
05:02 | 2025-03-05
مأساة في البصرة.. انفجار إطار يودي بحياة عامل (فيديو)
04:38 | 2025-03-05
الديوانية والمثنى تعطلان الدوام المسائي في المدارس اليوم الأربعاء
04:20 | 2025-03-05
توجه 80 الف زائر إيراني الى العراق لقضاء أعياد نوروز في العتبات المقدسة
03:45 | 2025-03-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.