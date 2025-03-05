أطباء العراق: قناة فضائية تبث محتوى هابط لسمعة الطبيب

نيوز – محلي

اعلنت أطباء العراق، اليوم الأربعاء، عن رفعها شكوى قضائية ضد القنوات الفضائية بتهمة بثها "محتوى مسيء"، معتبرة ان ما تبثه يمثل إساءة للطبيب.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، إن "احدى القنوات الفضائية بثت يوم أمس الثلاثاء، الموافق 5 آذار الحالي، غير واقعية ومسيئة لسمعة الأطباء العراقيين"، معربة عن استنكارها الشديد لـ"مثل هذه الطروحات الإعلامية التي تسيء إلى الكوادر الطبية وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالقطاع الصحي".

وأضافت النقابة، أن "الحلقة المذكورة تضمنت غير علمية ولا تمت للواقع بصلة، حيث تم عرض صور للمرضى قبل الإفاقة من التخدير، مع ادعاءات كاذبة بتعرضهم للابتزاز من قبل طبيب التخدير، مما يشوه الحقيقة ويتنافى مع أخلاقيات المهنة الطبية"، معتبرة أن "بث مثل هذا المحتوى يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد العمل الإعلامي، ويضر بالمصلحة العامة".

وطالبت أطباء العراق، هيئة الإعلام والاتصالات بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القناة، وفق القوانين النافذة التي تمنع نشر محتوى مضلل أو مسيئ"، داعية إلى "إلزام القناة بتقديم اعتذار رسمي وتصحيح هذه المعلومات المغلوطة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً".

وأكدت أطباء العراق، احترامها لـ"حرية الإعلام"، مشددة على "ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المهنية والأخلاقية، والابتعاد عن الإثارة الإعلامية على حساب الحقائق".

ودعت النقابة، جميع الجهات المعنية إلى "الوقوف إلى جانب الأطباء، الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين"، مؤكدة: "سنتابع هذا الملف عن كثب، ولن نتهاون في الدفاع عن حقوق كوادرها ضد أي استهداف غير مهني".