حقيقة انتشار وباء الحمى القلاعية في العراق

نيوز – محلي

نفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، صحة انتشار الحمى القلاعية في .

وقالت مسؤولة الإعلام في دائرة البيطرة التابعة للوزارة، زينب للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إنه "لا صحة لانتشار الحمى القلاعية، بسبب عدم فاعلية العلاجات واللقاحات".

وأكدت، أن "اللقاحات البيطرية التي تستخدم في الحملات لتحصين الحيوانات ضد مختلف الأمراض ومنها الحمى القلاعية تكون ذات مناشئ رصينة وتخضع للمواصفات الفنية والفحوصات المختبرية".

وأضافت، أن "هذه اللقاحات تخضع للتسجيل لدى دائرة البيطرة قبل الشروع باستخدامها في حملات التلقيح، والتأكد من أنها ذات مناشئ رصينة، ومن ضمن هذه اللقاحات هي لقاحات روسية".