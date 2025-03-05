الأنواء الجوية في تحذير جديد.. أمطار شديدة في هذه المناطق

نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا جديدا بشأن الحالة المطرية التي تشهدها الأجواء في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الحالة الجوية تبلغ ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء الجمعة لغاية صباح السبت المقبل". واضاف "لا يستبعد تعرض مناطق عديدة من مدن وسط وغرب وجنوب البلاد لهطول مطري يمتاز بالشدة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الهابطة مع تقلبات حادة بالرياح السطحية وسط توقعات بهطول حبات البرد".

