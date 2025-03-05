تسجيل حالتي انتحار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بانتحار شابين شمالي وغربي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار شاب باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس يعود لوالده داخل منزله ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار وتم فتح تحقيق بالحادث".

وفي حادث آخر، أفاد المصدر بانتحار شاب العاصمة .



وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار شاب باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن قضاء ابو غريب".