اعتقال شخص يتاجر بالعملة الاثرية في صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعتقال شخص يتاجر بالعملة الاثرية في محافظة .

وقالت الوزارة في بيان، "بناء على توجيهات مدير عام أمن الأفراد في الفريق حسن الغنامي في تفعيل الدور الرقابي ومن خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الداخلية والأمن في محافظة وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهم يتاجر بالعملة النقدية الاثرية بالجرم المشهود وبحوزته (90) قطعة نقدية معدنة مختلف الاحجام".

وأضاف البيان "تم عرض أوراقه التحقيقية على التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 45 من والتراث رقم 55 لسنة 2002".