"سخان ماء" يحصد حياة طفلتين في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بوفاة طفلتين إثر صعقة من سخان ماء في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وفاة طفلتين إثر صعقة كهربائية نتيجة تسرب الكهرباء من سخان ماء في قضاء الدغارة شمالي الديوانية". وأضاف المصدر أن "عمر الاولى ثلاث سنوات والأخرى خمس سنوات".