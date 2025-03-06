الكهرباء تبحث عن حلول.. محطة بسماية تعمل على "وشالة" الغاز الإيراني وستتوقف بانقطاعه

وتعمل وزارة الكهرباء والنفط لايجاد حلول بديلة لتلافي توقف عمل محطة بسماية، حيث يقول المتحدث باسم الوزارة العبادي، ان "محطة بسماية تعتمد في تشغيلها على الإيرانيِّ، وكذلك (الكاز) كمادّةٍ بديلة"، مشيراً إلى "نقل جزءٍ من الإيرانيِّ المدفوعة تكاليفه سابقاً من المناطق الجنوبيَّة إلى محطة بسماية، من أجل استمرار تشغيلها وعدم توقفها لحين إيجاد حلولٍ تديم عملها".ولفت إلى أنَّ "العمل جارٍ بين وزارتي الكهرباء والنفط من أجل تعويض النقص بالغاز الإيرانيِّ لتشغيل الإنتاج في عموم المحطات"، بحسب صحيفة الحكومية.وتنتج محطة بسماية 4500 ميغا واط، الا انه بعد توقف الإيراني وانخفاضه من 45 الى 8 ملايين متر مكعب يوميا فقط، فان محطة بسماية تنتج حاليا 750 ميغا واط فقط، وهو ما يعادل 16% من قدرتها الإنتاجية الكلية.