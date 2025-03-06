البصرة.. وفاة شخصين واصابة اخر جراء سقوطهم بحوض لمواد حامضية

وقال المصدر لـ نيوز، أن "عاملين هندي وعراقي لقيا مصرعهما، فيما أصيب اخر معهم جراء سقوطهم في حوض مليء بالمواد الحامضية في محطة كهرباء الغازية".وأضاف، ان "موقع عملهم يبعد عن مركز 40 كم"، مشيرا الى ان "المواد الحامضية تسببت باختناقهم".