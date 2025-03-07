Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصير الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في العراق

محليات

2025-03-07 | 03:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصير الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في العراق
5,343 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
كشف سياسيون من داخل الاطار التنسيقي حول المباحثات التي تجري خلف الكواليس بشأن مصير الحشد الشعبي والفصائل المسلحة.

وطبقاً لمراقبين، فإن قوى في الإطار التنسيقي تأخذ على قدر عال من الجدية ما يتردد عن مطالب أميركية واضحة وصريحة بضرورة هيكلة الحشد وحل الفصائل المسلحة، لكن قوى أخرى متنفذة ترفض التعاطي مع هذه الاعتبارات الخارجية، بوصفها تدخلاً في شأن داخلي.
وأكد أكثر من زعيم سياسي داخل قوى الإطار، وضمنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن المطالب الأميركية.
فيما قال السياسي المقرب من الأوساط الإطارية عزت الشابندر في تصريحات متلفزة، إن "الولايات المتحدة طلبت من العراق حل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، ويجب حل (الحشد الشعبي) وتوزيع مسلحيه على المؤسسات الأمنية الرسمية".
وفي سياق الجدل حول ثنائية الحشد - الفصائل، تجاوز سياسيون ما كانت أعدت خطوطاً حمراء حتى وقت قريب، إذ قال النائب عن النجف ورئيس حركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، إن "فكرة الحشد الذي يحمي النظام السياسي من دون الجيش الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فكرة خطرة وخاطئة".
ورأى الزرفي الذي سبق أن طُرح اسمه لأكثر من مرة لرئاسة الوزراء، أن "الحشد يؤثر بشكل كبير على علاقة العراق بمكوناته السياسية والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي، ويعكس صورة لدى صانعي السياسة في العالم عن هشاشة وطائفية الدولة".
 
ورغم الانتقادات التي تعرض لها الزرفي من قبل سياسيين فإن تصريحاته "تعكس مزاجاً وخشية عامة داخل الأوساط السياسية من جدية المطالب والتهديدات الأميركية"، بحسب مصدرين مطلعين وقريبين من أجواء الحوارات.
وأكد مصدر سياسي موثوق "وجود مفاوضات صعبة ومعقدة داخل قوى الإطار التنسيقي لمواجهة الحقائق على الأرض التي تهب رياحها من واشنطن، وتتعلق بالطريقة التي يجب فيها إخراج سيناريو هيكلة الحشد وحل الفصائل".
وتابع ان "زعماء قوى الإطار، ورغم رفضهم العلني للمطالب الأميركية، فإنهم يتعاملون بواقعية شديدة في اجتماعاتهم وحواراتهم الخاصة"، مشيرا الى ان "إحدى المشاكل التي تحيط بتلك الحوارات تتعلق بالطريقة التي يمكن بها إرضاء الطرف الأميركي والمحافظة على قوة الحشد بوصفه مؤسسة عسكرية".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قال في مقابلة تلفزيونية، مطلع الأسبوع، إن "(الحشد) بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة، وأن يكون مؤسسة عسكرية تسليحاً وتنظيماً ومرتبطة بالدولة، وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وبسؤاله عن التمييز بين الحشد والفصائل المسلحة داخل أوساط القوى الإطارية، أفاد المصدر بأن "قادة الإطار يعرفون التداخل بين الطرفين، خصوصاً أن رواتب مقاتلي الفصائل مدرجة على قوائم الحشد الشعبي، وإذ تصرف من الدولة، لكنهم يحاولون الفصل في العلن بين الحشد والفصائل في إطار مناورة سياسية يعتقدون أنها قد تحمي إلى حد بعيد هيئة الحشد، وتضعها ضمن إطار قانوني بعيداً عما تسببه الفصائل من حرج للحكومة وقواها".
ويتفق سياسي قريب من صناع القرار مع أن قادة قوى الإطار تدرك حجم المخاطر التي قد تلحق بالحشد والبلاد بشكل عام إذا لم يتحركوا في الوقت المناسب.
ويؤكد السياسي أن "معظم قادة الإطار يتحدثون في جلساتهم الخاصة عن المشاكل المرتبطة بالحشد وهيكليته"، لافتا الى ان "هناك نقداً لاذعاً منهم يوجهونه إلى بعض المشاكل الموجودة في الحشد".
ولا يستبعد السياسي أن "يكون تحويل الحشد إلى حرس وطني نظامي يتوزع على مختلف محافظات البلاد بطريقة متوازنة"، موضحا ان "قادة الإطار التنسيقي يقرون بأن الحشد بحاجة إلى إصلاح سريع؛ لتلافي مخاطر أميركية أولاً، ولتجنب انتقادات داخلية شعبية توجه هيئة الحشد وبعض قادتها، خاصة فيما يتعلق تهم الكسب السريع والفساد التي تطال بعضهم".

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

الحشد

الشعبي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
Play
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
من الأخير
Play
من الأخير
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
Play
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
Play
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
بال 90
Play
بال 90
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
Play
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
Play
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
Play
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
زار رمضان
Play
زار رمضان
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
Play
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
Play
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
من الأخير
Play
من الأخير
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
Play
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
Play
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
بال 90
Play
بال 90
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
Play
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
Play
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
Play
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
زار رمضان
Play
زار رمضان
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
Play
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
اخترنا لك
العراق.. تصريح رسمي حول تهريب سعات الانترنت
05:37 | 2025-03-07
وفاة باكستاني في العراق
05:25 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
05:20 | 2025-03-07
لا إجراءات صارمة.. "الكبابيس" تعود لشوارع بغداد
04:46 | 2025-03-07
رغم منح الحكومة الأموال لاقتنائه.. مصدر طاقة جديد للعراقيين والاقبال ضعيف
04:30 | 2025-03-07
السيد الصدر يعلن عن موقفه من "تيك توك"
02:30 | 2025-03-07
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.