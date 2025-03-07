بقوة 4 درجات.. هزة ارضية تضرب جنوب شرق السليمانية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة الموافق 7آذار 2025 على الحدود العراقية الايرانية بلغت قوتها (4) درجة وتبعد حوالي (9) كم جنوب شرق مدينة كلار من محافظة السليمانية في اقليم كردستان".وأضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها وبشعور متفاوت"، مهيبةً بالمواطنين "الابتعاد عن الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".