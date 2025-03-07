مصرع شرطي بصعقة كهربائية في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، أن "منتسباً في شرطة لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث صعقة كهربائية داخل مقر فوج طوارئ الرابع".وأضاف، أنه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق بالحادثة اجراءات أصولية".