النجف.. انقاذ عائلة اثناء تعطل سيارتهم في نفق مغمور بمياه الامطار (صور)

وقال المصدر لـ نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في تنقذ عائلة متكونة من خمسة اشخاص اثناء عطل سيارتهم وسط نفق العسكريين المغمور بمياه الامطار".وأشار الى ان "عجلتهم توقفت بسبب مياه الامطار".