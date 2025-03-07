اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "تم قطع الطريق من باتجاه نفق الزيتون".وأشار الى ان "القطع جاء بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل النفق".وتشهد اغلب محافظات امطار غزيرة بدأت منذ صباح اليوم ومستمرة الى الان.