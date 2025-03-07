موجة مطرية تدخل بغداد بحالة "طوارئ"

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة محمد في حديث للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "الطاقة الاستيعابية لمحطات التصريف في تبلغ 28 ملم، إلا أن الشدة المطرية الحالية تفوق هذا المعدل"، مشيرًا إلى، أن "الفرق المختصة في الأمانة تواصل عملها تطبيقًا لخطة الخاصة بموجة الأمطار الحالية، للسيطرة على تجمعات المياه".وأضاف، أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة، ووفق آخر اتصال مع مدير دائرة المجاري، فإن محطات التصريف تعمل بشكل مستمر دون توقف؛ بفضل تشغيل المولدات الاحتياطية، خصوصاً أن الرياح المصاحبة للأمطار ليست قوية".وتابع، أن "بعض المناطق تشهد ارتفاعًا في مستويات تجمع المياه، خصوصًا في منطقتي وشرق القناة، وهي من المناطق التي عادةً ما تكون أكثر تأثرًا"، لافتاً إلى، أن "فرق بانتظار انخفاض شدة الأمطار لتتمكن من تشغيل خطوط وسحب المياه باستخدام الحوضيات".وأكد، أن "الجهات المعنية مستمرة في متابعة الأوضاع واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تصريف مياه الأمطار، مع الاستعداد لأي تطورات محتملة".