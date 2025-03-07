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موجة مطرية تدخل بغداد بحالة "طوارئ"
محليات
2025-03-07 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,577 شوهد
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، تطبيق خطة طوارئ واستنفار للسيطرة على تجمعات المياه رغم شدة الأمطار.
وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة
بغداد
محمد
الربيعي
في حديث للوكالة الرسمية تابعته
السومرية
نيوز، إن "الطاقة الاستيعابية لمحطات التصريف في
بغداد
تبلغ 28 ملم، إلا أن الشدة المطرية الحالية تفوق هذا المعدل"، مشيرًا إلى، أن "الفرق المختصة في الأمانة تواصل عملها تطبيقًا لخطة
الطوارئ
الخاصة بموجة الأمطار الحالية، للسيطرة على تجمعات المياه".
وأضاف، أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة، ووفق آخر اتصال مع مدير دائرة المجاري، فإن محطات التصريف تعمل بشكل مستمر دون توقف؛ بفضل تشغيل المولدات الاحتياطية، خصوصاً أن الرياح المصاحبة للأمطار ليست قوية".
وتابع، أن "بعض المناطق تشهد ارتفاعًا في مستويات تجمع المياه، خصوصًا في منطقتي
الغدير
وشرق القناة، وهي من المناطق التي عادةً ما تكون أكثر تأثرًا"، لافتاً إلى، أن "فرق
الطوارئ
بانتظار انخفاض شدة الأمطار لتتمكن من تشغيل خطوط
الطوارئ
وسحب المياه باستخدام الحوضيات".
وأكد، أن "الجهات المعنية مستمرة في متابعة الأوضاع واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تصريف مياه الأمطار، مع الاستعداد لأي تطورات محتملة".
من جهته، وجه الفريق الدرع الركن قائد عمليات
بغداد
"بإستنفار كافة الجهود وارسال العجلات الاختصاصية "الحوضيات" وذلك لإسناد الدوائر الخدمية لسحب مياه الامطار من خلال المقر المسيطر لقيادة العمليات في عموم مناطق العاصمة"، بحسب بيان رسمي.
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