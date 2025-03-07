بغداد.. خروج نفق عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه

وقال المصدر لـ نيوز، إن "نفق الجسر المعلق خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه".وشهدت بغداد، موجة مطرية شديدة القوة، لتغرق على أثرها شوارع متفرقة، ما دفع أمانة العاصمة، إلى تطبيق خطة طوارئ واستنفار للسيطرة على تجمعات المياه رغم شدة الأمطار.