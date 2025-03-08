انهاء مشكلة دفع الأموال للعبور بين كركوك وصلاح الدين

نيوز – محلي

بعد اعلان محمد شياع السوداني بافتتاح جسر الفتحة الذي يربط محافظتي وكركوك، انتهت ازمة معاناة المواطنين السلكي الطريق بين المحافظتين بعد دفع الأموال لعبور قنطرة بُنيَت من قبل أحد المستثمرين.

وقال مراسل نيوز انه "بعد أكثر من عشرة أعوام على استمرار معاناة المواطنين ودفعهم الاموال لقاء عبورهم على الجسر العائم (القنطرة)، افتتح محمد شياع السوداني اليوم السبت، جسر الفتحة والذي سيكون متاحا للجميع".

وأضاف ان "العمل بهذا الجسر تلكئ لخمسة أعوام"، مشيرا الى ان "مدة إنجازه بلغت 900 يوم".

والجسر هو "الفتحة" الرئيس، وكان قد تدمر منذ عدة سنوات، حتى تم تصنيع "القنطرة"، ويربط قضاء بيجي بمحافظة كركوك، مروراً بقضاء الحويجة، ليضع المستثمر صاحب الجسر تسعيرات مختلفة للسيارات.

افتتاح جسر الفتحة اليوم انهى معاناة الكثيرين من سهولة العبور بين المحافظتين وعدم دفع الأموال للمستثمر بعد مناشدات المواطنين الى الجهات المسؤولة.