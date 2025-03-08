شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد

نيوز – محلي

واجه مجمع بوابة وسط بغداد، انتقادات كبيرة من ساكنيه بعدما تعرض المجمع والموقف الخاص بالمركبات الى غرق بسبب الامطار التي شهدتها العاصمة ليلة امس.

وذكر المواطن من سكنة المجمع لـ نيوز، "اننا ندفع الاموال الطائلة من اجل الخلاص من سوء الخدمات في اغلب احياء العاصمة ولكي نسكن براحة مع وفيرة في مجمع بوابة الا اننا نتفاجئ من غرق المجمع الذي هو من المفروض الأول من ناحية البنى التحتية".

وأضاف ان "بعض الشقق تسللت اليها مياه الامطار بسبب سوء التخطيط والبناء".

فيما أشار اخر من المجمع ويدعى شهاب لـ نيوز، ان "امطار استمرت لساعات معدودة أدت الى غرق الموقف المخصص للمجمع مع صعوبة التحرك"، مشيرا الى ان "باقي المجمعات السكنية الأخرى لم تصل الى هذا المستوى كما هو في مجمعة بوابة العراق".

وتابع ان "سعر الشقة الواحدة في المجمع يصل الى 450 الف دولار، ورغم ذلك تدفع أجور الخدمات الشهرية الا ان الخدمة دون المستوى والمجمع غرق بمياه الامطار".

فيما يفكر المواطن إبراهيم الزبيدي انه "ينوي ترك المجمع والتوجه الى مجمع اخر تكون خدماته افضل من بوابة العراق"، متسائلا "ما الجدوى من دفع أموال طائلة وهناك شقق اقل سعرا وبخدمات افضل".