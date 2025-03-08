السوداني يوجه بتكريم ضباط ومنتسبي المرور بعد انقاذهم مواطنين خلال موجة الأمطار

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه شكره وتقديره للضبّاط والمنتسبين من مديرية المرور العامة، الذين قدّموا المساعدة وعملوا على إنقاذ المواطنين خلال الظروف الجوية الاستثنائية، وموجة الأمطار التي شهدتها ومدن وسط ليلة أمس".وأضاف المكتب، أن "القائد العام وجه بتكريمهم لتفانيهم في أداء الواجب بكل الأوقات ومختلف الظروف ولكونهم يمثلون قدوة يحتذي بها كلّ المكلفين بالخدمة العامة".