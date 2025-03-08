الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا

نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تحذيرا خاصا بالملاحة الجوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر تشير الى وجود غيوم وعواصف رعدية التي تؤثر على وتتحرك باتجاه الشرق".