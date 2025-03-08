السامرائي: المرأة العراقية رمز العطاء والتضحية

وكتب في منشور عبر منصة "أكس"، "في يوم العالمي، نقف إجلالًا للمرأة العراقية التي أثبتت عبر التاريخ أنها رمز العطاء والتضحية، وصانعة الأجيال وبانية المستقبل، وشريكة والبناء والتضحية والفداء".وأضاف، أن "دعم تمكينها وتعزيز دورها مسؤولية وطنية لتحقيق النهضة الحقيقية".