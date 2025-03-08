غداً.. عطلة في واسط

وقالت في بيان، "نظرا لاستمرار موجة الامطار لغاية صباح يوم غد الاحد، ومن أجل اتمام تصريف مياه الامطار من المناطق غير المخدومة والمدارس والسيطرة على السيول، يُعطل الدوام الرسمي غدا الاحد".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية والمصارف".