منتسب يشنق نفسه في منزله ببغداد

وقال المصدر لـ نيوز، أن "منتسباً في وزارة الداخلية/ مديرية اجرام أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل ملفوف بسقف أحد غرف منزله ضمن في العاصمة بغداد".وأضاف المصدر أن "ذوي المتوفى أكدوا بأنه يعاني من ضغوط نفسية".