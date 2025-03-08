القبض على مطلوب بجريمة قتل في النجف

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "من خلال الممارسات الأمنية المستمرة التي تنفذها السيطرات الخارجية ومن خلال التدقيق بحاسبة المطلوبين تم القبض على مطلوب بجريمة قتل وفق المادة 406 قتل".وأشارت الى انه "تم تسليمه للجهات المختصة لينال جزاءه العادل".