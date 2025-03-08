نداء من تربية المثنى الى الطلبة بخصوص دوام الغد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية، انه"نظرا لما تسببت به الحالة المطرية على مدار اليومين الماضيين في فيضان الطرق والمدارس وخطر الابنية المدرسية وما وصلنا من صور ومواقف، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال والمدارس كافة ليوم غد الاحد9/ 3/ 2025 لفسح المجال للجهات المختصة في رفع المياه وتفقد المدارس والكهرباء حفاظا على ارواح ابنائنا التلاميذ والطلبة".واضاف البيان، انه"على المدارس التواجد في الابنية لرفع تقرير عن مدارسهم للاشراف وبدورنا سنكون بأتصال مباشر مع خلية الازمة لتوفير المتطلبات والله الموفق".