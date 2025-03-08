في النجف.. اعتقال عصابة لسرقة الدراجات النارية

أعلنت قيادة شرطة النجف، السبت، عن اعتقال عصابة لسرقة الدراجات النارية شمالي .

وقالت الشرطة في بيان، "بتوجيه قائد شرطة محافظة اللواء محمد ذياب وبعد ورود معلومات عن وجود سرقات متكررة لدراجات نارية قرب المستشفى الألماني، على الفور، وجه قائد شرطة بمتابعة الموضوع والقاء القبض على السراق، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام في النجف، ومدير الشعبة ، وعدد من الضباط والمنتسبين".

وأضاف البيان أنه "بعد جمع المعلومات والتحري ونصب الكمائن، تم التعرف على المجرمين أثناء سرقتهم لدراجة نارية قرب المستشفى، تم مطاردتهم والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود"، مشيرا الى "اعتراف المتهمين بجريمتهم، وتم إحالتهم للقضاء".