بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

قرر مجلس محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

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وقال في بيان، "بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار مجلس محافظة يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد 2025/3/9 في محافظة عدا الدوائر الأمنية والخدمية".

وكانت محافظات عدة قررت تعطيل دوام المدارس ليوم غد وذلك بسبب الأحوال الجوية.