العدل تكشف عن توجيه جديد يخص السجناء

وقالت الوزارة في بيان، "أجرى وزير العدل شواني زيارة مفاجئة إلى سجن العدالة /2 للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع النزلاء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، وخلال جولته التفقدية، استمع إلى ملاحظات ومقترحات النزلاء"، مؤكداً حرص الوزارة على "بذل الجهود لمعالجة الملاحظات وتوفير بيئة سجنية بما ينسجم مع المعايير القانونية والإنسانية".

ووجّه شواني بـ"مفاتحة وزارة لتوفير الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لتعزيز الخدمات الصحية داخل السجن"، مشدداً على "أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة، لا سيما لذوي الأمراض المزمنة، مع السماح بإدخال العلاجات الخاصة وفق الضوابط القانونية المعتمدة".



كما أصدر وزير العدل "توجيهات بنقل النزلاء من محافظات النجف، كربلاء، بابل، والناصرية إلى سجن المركزي، بهدف تسهيل زيارات ذويهم وتقريبهم من مناطق سكناهم، تعزيزاً للبعد الإنساني في التعامل مع النزلاء".