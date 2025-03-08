المستوردة تزاحم الدواجن المحلية.. الانتاج المحلي يتضاءل وأصحاب المداجن يفرون هربا

في ظل هذه الظروف يتحضر اغلب اصحاب المداجن للاغلاق ومغادرة هذا العمل الذي لم يعد مجدياً بالنسبة لهم, بفعل دجاج مستورد غزا الاسواق وضيق الخناق على المنتج المحلي.ورغم تقييد الاستيراد يدخل الدجاج عبر المنافذ بغير هيأته مغطى بانواع لحوم أخرى, ليصل الاسواق بأريحية مطلقة ثم يغزو .توشكُ حقولُ الدواجنِ ان تصلَ الى النهاية .. معَ غيابِ الدعمِ في توفيرِ المستلزماتِ الضروريةِ للعاملينَ فيها، إذ ان استمرارَ هذا الحالِ يزيدُ من هلاكِ المنتجِ المحلي الذي يعاني الامرين من الاهمالِ ومواجهةِ الاستيراد