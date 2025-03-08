اعتقال 12 شخصا بينهم متاجر بالمخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "ضمن الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك ولتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، شرعت قطعاتنا الامنية (الفرقة الاولى شرطة اتحادية وقيادتي شرطة الرصافة والكرخ) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، بتنفيذ عدد من الممارسات الامنية للبحث والتفتيش شملت القاعات والمقاهي "الكوفيات" نتج عنها اعتقال (12) متهماً.

وأضاف البيان أن بين المعتقلين "متاجر بالمخدرات وضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال واجهزة للتعاطي"، مشيرا الى "اعتقال اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (البياع، الاعظمية، الجديدة، البتاويين) بجانبي والرصافة".