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مصرع عائلة بحادث سير في كركوك
محليات
2025-03-08 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,718 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع عائلة بحادث سير في محافظة
كركوك
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين قرب
المنطقة الصناعية
في كركوك".
وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن
مصرع
اب وام و ثلاثة اطفال من عائلة واحدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
>>
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