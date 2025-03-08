مصرع عائلة بحادث سير في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع عائلة بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين قرب في كركوك".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اب وام و ثلاثة اطفال من عائلة واحدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.