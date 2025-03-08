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التربية تخول مديريات التربية بتعطيل الدوام

محليات

2025-03-08 | 14:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التربية تخول مديريات التربية بتعطيل الدوام
3,232 شوهد

أعلنت وزارة التربية، السبت، عن تخويل مديريات التربية في بغداد والمحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان، "نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار مما تسبب بغرق بعض المناطق وتضرر عدد من المدارس، وجه وزير التربية بتخويل المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المتضررة مع تقييم أوضاع الأبنية المدرسية والطرقات المؤدية إليها بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة".
 
واستدرك البيان بالقول "دون التعطيل الشامل مع استمرار دوام المدارس والمديريات العامة للتربية التي لم تتضرر او ممكن الوصول إليها بشكل طبيعيّ".
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