التربية تخول مديريات التربية بتعطيل الدوام

أعلنت وزارة التربية، السبت، عن تخويل مديريات التربية في والمحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم في بيان، "نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار مما تسبب بغرق بعض المناطق وتضرر عدد من المدارس، وجه وزير التربية بتخويل المديرين العامين للتربية في والمحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المتضررة مع تقييم أوضاع الأبنية المدرسية والطرقات المؤدية إليها بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة".

واستدرك البيان بالقول "دون التعطيل الشامل مع استمرار دوام المدارس والمديريات العامة للتربية التي لم تتضرر او ممكن الوصول إليها بشكل طبيعيّ".