في ذي قار.. العثور على جثة شخص داخل نهر

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بالعثور على جثة شخص داخل نهر شمال بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم ‎العثور على جثة شخص توفي جراء تعرضه لعدة طلقات نارية شمال مدينة الناصرية".

‎وأضاف المصدر أنه "تم العثور عليها في احد الانهر بقضاء الشطرة"، مشيرا الى أن "قوة أمنية عثرت على سيارته من نوع أوباما مركونة بجانب الطريق".