يكلف مليارات ويستغرق سنوات.. تفاصيل جديدة عن افتتاح "الخسفة" في نينوى

وبحسب بيان صادر من مجلس الأعلى وورد للسومرية نيوز، فان هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الكيان الإرهابي، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا وعائلاتهم، من خلال عملية إعدامهم الالاف من الابرياء ورميهم في حفرة عرفت بـ"حفرة الجن".فيما تمت خلال هذه الزيارة – بحسب البيان - البدء باستحصال الموافقات اللازمة لدعم مؤسسة الشهداء، دائرة المقابر الجماعية، بالإمكانيات المادية التي تقدر بحوالي 40 مليار دينار عراقي، من خلال إنجاز أعمال فتح المقبرة، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى خمس سنوات.فيما أكد المسؤولون على أهمية توثيق هذه الجرائم لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى العمل على تحويل هذه المنطقة إلى موقع تذكاري يخلد ذكرى الضحايا ويعزز الوعي بضرورة مكافحة الإرهاب.