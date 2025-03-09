منظر يثير الاشمئزاز.. هذا ما ضبط داخل معمل حلويات في الديوانية (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "فريق من غرفة عمليات اللجنة المشتركة مع دائرة صحة / الرقابة الصحية وبمساندة من مديرية الوطني ومديرية الجريمة المنظمة وشرطة البيئة قام بحملة تفتيش على معمل للحلويات في منطقة الجمهوري الغربي / خلف سوق تحدي"، مشيراً إلى "ضبط مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري بالإضافة إلى مخالفة المعمل للشروط الصحية".وأكد، أنه "تم غلق معملين لصنع الحلويات وإتلاف مواد غذائية تقدر بطن غير صالح للاستخدام"، لافتاً إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".