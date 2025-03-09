"طار وسقط ارضا".. حادث مروع في واسط

نيوز – محلي

تداول ناشطون التواصل الاجتماعي، فيديو لحادث مروع بين عجلة ودراجة في .

وبحسب الفيديو فان صاحب الدراجة طار في الهواء وسقط ارضا لدى اصطدامه بالعجلة في قضاء .