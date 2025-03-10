العدل تطلق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الخدمتين تشملان السند الإلكتروني وخدمة خارطة العقار، بالإضافة إلى خدمة فتح بيان . وتم هذا الإطلاق بالتعاون مع لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني التابع لدائرة التخطيط العدلي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين".من جهتها، قالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام عبد الله، إن "هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات. كما تتيح هذه الخدمات للمواطنين الحصول على بيانات عقاراتهم بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة".وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع التسجيل العقاري، بما يتماشى مع التحول الرقمي، بهدف تقديم حكومية أكثر كفاءة وفاعلية تسهم في تحسين تجربة المواطنين.