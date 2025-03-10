وتمثل دانية أحد أعضاء منظمة "اتحدى" التي تهتم بهذه الشريحة ورعاية مصابي الأمراض السرطانية ورعاية الحالات الإنسانية.ولاقت صور التخرج لدانية تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض قدوة ورمزا للتحدي والإصرار في سبيل تحقيق الحلم، فيما دعا البعض الى ضرورة دعمها وتحفيزها، حتى يتشجع البقية من أقرانها المصابين بهذه المتلازمة، وتحقيق أهدافهم في الحياة.وتخرجت دانية من الفنون الجميلة للبنات المسائي دفعة ( السلام والانجاز) 2024-2025.