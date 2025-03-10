خبر سار لاهالي بغداد.. نفق جديد يرى النور

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن افتتاح النفق رقم 2 الرابط بين الاردن وشارع دمشق امام حركة سير المركبات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ، نيوز، انه "تم اليوم افتتاح النفق رقم 2 الرابط بين الاردن وشارع دمشق امام حركة سير المركبات في ساحة النسور".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد اكمال تأهيله بطول 360م وعرض 11.70".