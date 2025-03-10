اعتقال 21 متسللاً حاولوا تجاوز حدود العراق

وقالت القيادة في بيان، "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في الثالث بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على (21) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".