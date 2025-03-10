ضغوط تمارسها جهات دخيلة.. ما يحصل في قضائي تلعفر وسنجار

نيوز – محلي

دعا وزير شؤون الأقليات في حكومة إقليم آيدن معروف، الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بالأقليات في سنجار وتلعفر وسهل نينوى، وتعزيز سبل العيش والتعايش السلمي في هذه المناطق الواقعة في محافظة .

وقال في تصريح صحفي إن "الأقليات الإيزيدية والتركمانية والكلدان السريان الآشوريين في مناطق سنجار وتلعفر وسهل يعانون من عدم تمثيل حقيقي داخل المؤسسات الإدارية لمحافظة نينوى".

وتابع "كما تعاني مناطق هذه المكونات من ضغوط أمنية سياسية، بسبب حشود عسكرية وفصائل مسلحة منتشرة في تلك المناطق، على غرار حزب العمال الكردستاني"، لافتا الى ان "معظم الضغوط تمارسها جهات دخيلة على محافظة نينوى".

واكد ان "أحزابا سياسية متنفذة، لم يسمِّها، تسعى لبسط هيمنتها على مناطق الأقليات، وتثير أزمات أمنية هناك"، مشيرا إلى "الغبن الذي تعرض له المكون التركماني في عملية التمثيل بإدارة محافظة نينوى".

وأوضح أن "هناك تمثيلًا عنهم في مجلس لكنه لا يتناسب مع تعدادهم الذي يقدر بـ 500 ألف نسمة في نينوى"، داعيا إلى "ترسيخ العدالة في توزيع المناصب الإدارية لأن إدارة ينبغي أن تتم بالشراكة وتمثيل متساوٍ للمكونات كافة".

وشدد على ضرورة ان "تقوم الحكومة المحلية في محافظة والحكومة الاتحادية بمعالجة قضايا الأقليات في المحافظة، والعمل على توفير العدالة في التمثيل الإداري والسياسي، فضلًا عن ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين المكونات بعيدًا عن النزعات المذهبية والقومية".