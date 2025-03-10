توقف منصة (X) في عدد من الدول بينها العراق

نيوز – منوعات

تعرضت منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى عطل، اليوم الاثنين، في عدد من بينها .

واكد مدونون التواصل الاجتماعي ان "المنصة توقفت عن العمل ولا يمكن التدوين فيها او متابعة الاخبار والاشعارات من خلالها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها منصة (X) من انقطاعات، فهي كحال باقي منصات التواصل الاجتماعي التي تتعرض الى توقف بين الحين والأخر بسبب خلل فني.