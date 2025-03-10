في كركوك.. شاب يطلق النار على نفسه

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بقيام شاب النار على نفسه في مدينة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اطلق شاب النار على نفسه في مدينة في مكان عمله في القديم".

وأضاف المصدر أن "الشاب يعمل منتسبا عند أحد الشخصيات العشائرية في والتحقيق جار لمعرفة بملابسات الحادث".