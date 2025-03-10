بعدسة السومرية.. شاهد الجبايش بعد الأمطار الأخيرة

تنشر نيوز، صورا لقضاء بمحافظة بعد موجة الأمطار الأخيرة وارتفاع مناسيب المياه.

وشهد خلال الأيام القليلة الماضية موجة أمطار غزيرة هطلت على والمحافظات وتسببت بغرق العديد من المناطق.

أدناه صور بعدسة ..