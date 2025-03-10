بالوثيقة.. المطالبة بفتح تحقيق يخص شبهات في "خليجي 25"

تنشر نيوز، وثيقة للجنة النيابية تطالب بفتح تحقيق يخص شبهات في خليجي 25 التي جرت عام 2023 في محافظة .

وأشارت الوثيقة باسم النائب أحمد طه الى معلومات تؤشر شبهات ومخالفات ضمن مشروع الحواجز الاعلانية خلال اقامة خليجي 25 في . أدناه نص الوثيقة..