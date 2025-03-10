انتقاد لإقامة حفل "ماجن" خلال رمضان في البصرة

انتقد مجلس فصائل المقاومة في البصرة، إقامة حفل "ماجن" خلال رمضان في .

وقدم بحسب بيان أربعة طلبات منها مساءلة بعض اعضاء مجلس الذين حضروا الحفل ومحاسبتهم. أدناه تفاصيل البيان..